Аристократ среди лимонов: красноярка вырастила на подоконнике 800-граммовый лимон

7 Янв. 2019 2019-01-07T07:41:47+03:00

Чтобы плод не оборвался с ветки, для него пришлось соорудить небольшой гамачок

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Лимонное царство наступило в отдельно взятой красноярской квартире, хозяйка которой вырастила в обычном горшке на подоконнике второго этажа плод размером почти в 800 граммов! Глядя на этого кислого толстяка, вовсе не морщишься, а улыбаешься, говорит Ксения: приятно же среди сибирской зимы увидеть это солнечное чудо! Да и не кислый он вовсе, а аппетитный, с тоненькой шкуркой - в общем, аристократ среди лимонов.

Началось все два года назад, когда родители подарили Ксении черенок лимонного дерева. Девушка его посадила, и новый жилец в квартире быстро укоренился. 9 месяцев наливался соком и вбирал в себя солнышко.

Толстяк весит почти 800 граммов Фото: соцсети

- Окна квартиры у меня на солнечную сторону выходят, света и тепла ему достаточно. В обильном поливе при этом он не нуждается, - делится секретами выращивания лимонов Ксения. - Когда он стал слишком большой, пришлось ему гамак соорудить, чтобы ветка выдержала. Если болеешь, например, любоваться им в солнечные дни еще приятнее. Настроение поднимается.

Лимон, действительно, гигантский. При этом своих магазинных собратьев он превзошел в среднем ч четыре раза. Обычные лимоны в магазине весят порядка 150-200 граммов. Но наш-то, наш - настоящий сеньор по сравнению с ними. Кстати, это не первый раз, когда Ксения с родителями собирает с лимона богатый урожай. В прошлом году у ее родителей вырос плод почти в 600 граммов весом. Налюбовавшись на «акселерата», его съели в семейном кругу. С чайком - милое дело.

Гамак доя лимона Фото: соцсети

- Он совсем не кислый, вкусный и с тоненькой шкуркой, - рассказывает Ксения.

Чемпиона, к слову, ждет судьба предшественника: усладить не только зрение, но и вкус. Вот такая страна Лимония.