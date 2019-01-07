2019-01-07T06:11:03+03:00
Общество

Теплая и ветренная неделя пришла в Красноярск

Тепло продержится в городе до выходных
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Теплая и ветренная неделя пришла в КрасноярскТеплая и ветренная неделя пришла в КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ
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Рождественский Сочельник принес в Красноярск долгожданное потепление. Ветренно, конечно, но на улице при этом в теплой одежде вполне комфортно. Еще накануне, по данным Среднесибирского УГМС, температура воздуха в городе днем составила до минус 15 градусов. И далее - только сравнительно теплые для сибирской зимы деньки. Тепло продержится в краевом центре всю неделю, до выходных.

Итак, в понедельник и во вторник днем в Красноярске столбики термометров покажут всего до минус 6 градусов, ночью - до минус 15. Ветренно. Теплее всего, по данным метеорологов, будет в четверг, 10 января. Днем только минус 5 градусов мороза, ночью - до минус 20. Однако это не надолго: уже к выходным в городе начнет холодать, что, в общем, закономерно. Впрочем, резким похолодание не будет. На выходных ожидается до минус 17 - 20 градусов мороза.

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