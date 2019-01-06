В Красноярском крае охотник больше месяца провел в тайге: выручили спасатели

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:38:22+03:00

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В Богучанском районе охотник больше месяца провел в тайге. Мужчина отправился на охоту еще в ноябре. Места эти знает, как свои пять пальцев. Поэтому когда через несколько дней не вернулся домой, все подумали, что застрял где-нибудь на охотничьей заимке – таких избушек в тайге много. Там, как правило, есть все необходимое: соль, спички, крупа, запасы дров и теплая одежда.

Однако накануне мужчина связался со спасателями и попросил о помощи. Сказал, что находится в беспомощном состоянии: спину перехватило так, что не может о себе позаботиться как следует, не говоря уже о том, чтобы вернуться в свой населенный пункт. В первый же день спасатели не смогли пробиться к охотнику из-за слишком глубокого снега. Но сегодня, 6 января, стало известно, что его нашли в 218 квартале Такучетского лесничества, доставили в ближайшее село, где ему была оказана медицинская помощь.