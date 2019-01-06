2019-01-06T10:38:22+03:00
Происшествия

В Красноярском крае охотник больше месяца провел в тайге: выручили спасатели

Мужчина сообщил, что болен и не может передвигаться
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае охотник больше месяца провел в тайге: выручили спасателиВ Красноярском крае охотник больше месяца провел в тайге: выручили спасателиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Богучанском районе охотник больше месяца провел в тайге. Мужчина отправился на охоту еще в ноябре. Места эти знает, как свои пять пальцев. Поэтому когда через несколько дней не вернулся домой, все подумали, что застрял где-нибудь на охотничьей заимке – таких избушек в тайге много. Там, как правило, есть все необходимое: соль, спички, крупа, запасы дров и теплая одежда.

Однако накануне мужчина связался со спасателями и попросил о помощи. Сказал, что находится в беспомощном состоянии: спину перехватило так, что не может о себе позаботиться как следует, не говоря уже о том, чтобы вернуться в свой населенный пункт. В первый же день спасатели не смогли пробиться к охотнику из-за слишком глубокого снега. Но сегодня, 6 января, стало известно, что его нашли в 218 квартале Такучетского лесничества, доставили в ближайшее село, где ему была оказана медицинская помощь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД Красноярска: вина за наезды на пешеходов на самих пешеходах
В 2019 году Красноярский край получит на льготные лекарства 900 миллионов рублей
Красноярцев приглашают посмотреть рождественский фейерверк
Красноярскую «Сопку» назвали идеальной спортивной площадкой
Красноярец Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира по скелетону
В Назарово полицейский Дед Мороз исполнил заветное желание 12-летнего мальчика
В Красноярском крае назойливым коллекторам были выписаны миллионные штрафы
В Красноярске в ночь на Рождество ограничат движение сразу на нескольких улицах
Красноярские спасатели помогли заблудившейся на «Столбах» туристке
На левобережье Красноярска произошло серьезное ДТП с пострадавшими
Хоккеисты «Енисея» попросили болельщиков устроить во время матча игрушкопад
МЧС: на Красноярский край надвигаются 40-градусные морозы
В пожарах с начала года погибли пять жителей Красноярского края
Власти Красноярска обновили сайт администрации
На жд-вокзале в Красноярске ввели режим усиленной безопасности
В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего 19-летнего парня в новогоднюю ночь
В Туве 15-летняя школьница «развела» на деньги женщину, продав ей через соцсеть несуществующую национальную одежду
Прочно увяз в снегу: полицейские выручили дальнобойщика, застрявшего на фуре в кювете
«Люди. Годы. Жизнь»: в Красноярске открылась выставка Тойво Ряннеля