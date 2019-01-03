2019-01-03T11:08:33+03:00
Общество

Завтра туристические центры на Столбах откроются после новогодних праздников

Будем иметь в виду
Ася ЖУКОВА
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Завтра туристические центры на Столбах откроются после новогодних праздников.Завтра туристические центры на Столбах откроются после новогодних праздников.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Туристический и сервисный центр «Перевал» на Столбах возобновляют свою работу после новогодних праздников. Ждем всех!

Напомним, центры были закрыты с 31 декабря по 3 января включительно. Еще до праздников в пресс-службе Столбов объявили:

- Дорогие гости, обратите внимание на режим работы центров. Выходные: 31 декабря, 1, 2, 3, 7 и 8 января. Рабочие дни: 4, 5 и 6 января. С 9 января «Перевал» будет работать по обычному расписанию.

К слову, такой график вызвал у некоторых посетителей вопросы. В праздники и выходные на Столбах самая высокая посещаемость. «Жаль, что нельзя будет отогреться, переодеть одежду», - посетовали люди. Другие же вступились за сотрудников: они тоже должны когда-то отдыхать. Раньше на Столбах не было никаких центров, и туристы как-то обходились. А что думаете вы?

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