2019-01-03T10:25:11+03:00
Общество

Больше тысячи жалоб приняла служба 005 в первые дни нового года

Какие моменты вызвали нарекания?
Ася ЖУКОВА
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Больше тысячи жалоб приняла служба 005 в первые дни нового года.Больше тысячи жалоб приняла служба 005 в первые дни нового года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За первые дни нового года в службу 005 обратились с жалобами 1230 красноярцев. Об этом сообщил в своем Instagram глава города Сергей Еремин:

- Дорожники на посту! Заехал в САТП поздравил ребят с Новым годом. Тут все под контролем: каждая снегоуборочная машина отображается на карте города, машины оборудованы видеокамерами. Также поздравил с праздником и диспетчеров службы 005. Это коммунальное сердце города!

Как рассказал мэр, служба наша - уникальная. Единственная в стране, она принимает звонки «по всем коммунальным проблемам» от горожан. Кстати, 1230 – это гораздо меньше, чем в будни:

- Под особым контролем жалобы на невывоз мусора. Если за 30 и 31 декабря было принято 26 обращений, то уже сейчас – 85. Все эти заявки диспетчеры передали региональным операторам по вывозу мусора.

Также ряд звонков касался проблем с электричеством, отметил Сергей Еремин.

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