2019-01-03T07:03:26+03:00
Общество

Морозы под -30 возвращаются в Красноярск

Но только на два дня
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Морозы под -30 возвращаются в Красноярск.Морозы под -30 возвращаются в Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярск снова идут морозы под минус 30. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра. Однако холода у нас долго не задержатся – простоят всего два дня, до воскресенья.

Итак, сегодня, 3 января, погода будет вполне комфортной. На улице минус 13-15. Правда, с ветром – в 3-8 метров в секунду. Небольшой снег, переменная облачность, рассказывают синоптики. Впрочем, к ночи может серьезно похолодать – до минус 25.

Что касается пятницы, она тоже будет морозной. Днем термометры покажут минус 22, а ночью все минус 28, прогнозируют сотрудники Среднесибирского УГМС.

В субботу – в светлое время суток – ожидается минус 20, уже лучше, в темное – минус 22. А в воскресенье опять придет потепление – до минус 11. Дальше - больше: в понедельник и вторник днем минус 7, ночью минус 12-15.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хозяин, отзовись! В Красноярске сбитого машиной домашнего пса выручил прохожий
Кольцо с руки жительницы Красноярского края пришлось снимать спасателям
Верните друга! В Красноярске пропала собака-спасатель, помогающая в поисках людей
ФСБ предложила на время Универсиады запретить продажу оружия и митинги в Красноярске
Мэр Красноярска распорядился залить горки на Татышеве после массовых жалоб горожан
Краевые власти собираются поставить на контроль работу регоператоров по вывозу мусора
Из-за аварии жители «Энергетиков» на весь день остались без холодной воды
В Красноярске самая высокая елка: регионы померились новогодними деревьями
ГИБДД просит красноярских родителей «отрепетировать» с детьми безопасную дорогу к елкам
В Красноярске полиция ищет водителя, насмерть сбившего пешехода в новогоднюю ночь
«Он был огромный»: в Туве застрелили волка, который искал пищу в мусорных баках
Спасатели выручили двух красноярцев, получивших травмы в первый день года
Водитель ВАЗ тяжело пострадал в ДТП на выезде из Красноярска
Под Красноярском иномарки после ДТП раскидало по дороге
В Красноярске за час до Нового года насквозь затопило многоэтажку
Красноярцев разбудили взрывы: в городе под утро сгорел склад с литиевыми аккумуляторами
Инспекторы ДПС все новогодние праздники будут ловить родителей без детских автокресел
Конкурс снеговиков и куклы-обереги: красноярцев приглашают в новогодние праздники на мастер-классы
Красноярцев возмутило жестокое обращение прокатчиков с лошадью на новогоднем празднике на Татышеве
В Хакасии тушили пожар по повышенному рангу сложности
Во время новогодних праздников красноярские инспекторы ГИБДД ужесточат контроль перевозки детей
Более трехсот красноярцев совершили забег обещаний в 20-градусный мороз
В Красноярске неизвестные подожгли фейерверками нарядную дворовую елку
В Красноярске разыскивают хозяина болонки, которая едва не погибла от укусов бездомных псов
В Красноярске на острове Отдыха в новогоднюю ночь столкнулись УАЗ и Honda
Из-за метели ограничено движение на трассе Дудинка – Алыкель - Норильск
Красноярские волейболистки преподнесли болельщикам новогодний подарок