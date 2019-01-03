Морозы под -30 возвращаются в Красноярск

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:03:26+03:00

Но только на два дня

Изменить размер текста: A A

В Красноярск снова идут морозы под минус 30. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра. Однако холода у нас долго не задержатся – простоят всего два дня, до воскресенья.

Итак, сегодня, 3 января, погода будет вполне комфортной. На улице минус 13-15. Правда, с ветром – в 3-8 метров в секунду. Небольшой снег, переменная облачность, рассказывают синоптики. Впрочем, к ночи может серьезно похолодать – до минус 25.

Что касается пятницы, она тоже будет морозной. Днем термометры покажут минус 22, а ночью все минус 28, прогнозируют сотрудники Среднесибирского УГМС.

В субботу – в светлое время суток – ожидается минус 20, уже лучше, в темное – минус 22. А в воскресенье опять придет потепление – до минус 11. Дальше - больше: в понедельник и вторник днем минус 7, ночью минус 12-15.