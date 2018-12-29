У администрации Красноярска изменился сайт: стал праздничным и современным

СЕГОДНЯ 12:24 2018-12-29T12:24:45+03:00

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У администрации Красноярска изменился официальный сайт. Случилось это почти неожиданно. Почти – потому что слухи об этом появились несколько месяцев назад. И вдруг сегодня днем, 29 декабря – открываешь и не узнаешь: сразу на всю ширину читателей встречает зимний новогодний коллаж с нашей и только нашей часовней Параскевы Пятницы. Сюрприз удался.

Изменился сайт по облику, но не по содержанию. В нем оставить все разделы, которые и были ранее, только расположились они в другом порядке. Сверху – традиционные новости, анонсы событий. Кстати, на новости теперь можно оформить подписку.

Ниже идет раздел «Гид по городу». Еще ниже – городские проекты и события. Все просто и понятно. Многие оценят появление фотографий с панорамой города.

Старая версия сайта была более компактной. Зато в новой есть свои преимущества для тех, кто выходит в интернет с помощью мобильных телефонов.

Пока еще новая версия сайта работает тестовом режиме и возможны кое-какие неполадки, но в скором времени все отладится. Первое время будут работать обе версии сайта.