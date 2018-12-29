А Красноярском крае из-за поломки автобуса 45 пассажиров едва не замерзли

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-29T10:52:02+03:00

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В Красноярском крае, на 622 километре трассы Р-255 «Сибирь», сломался автобус. Ситуация уже знакомая. Если помните, 27 декабря в беде оказались 48 граждан Узбекистана, которые ехали в Красноярск: автобус просто «умер» на морозе. Спасибо экипажу ДПС – организовали спасательную операцию.

Вот и на этот раз в Боготольском районе 45 пассажиров, среди которых 1 ребенок, оказались в ловушке. У автобуса перемерз топливный насос. Салон стал быстро выстывать – мороз ведь был ниже -30.

Водитель позвонил в полицию, попросил помощи. Вскоре подъехала патрульная машина с дорожными полицейскими. Для начала они вызвали передвижной пункт обогрева и два автобуса «ПАЗ». Пассажиров на них отправили в пункты назначения: кого в Тюхтет, кого в Боготол. А водителю оказали помощь и через пару часов он сам продолжил движение.

С наступлением зимнего периода года и установлением низких температур сотрудники ЖДПС ориентированы на оказание помощи тем водителям, которые оказались в сложной дорожной ситуации. В случае непредвиденных ситуаций в пути следует незамедлительно сообщать об этом в оперативные службы – вызов с мобильного телефона 112.