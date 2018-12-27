Красноярские ученые получили 29 миллионов рублей на фундаментальные исследования
Красноярские ученые получили 29 миллионов рублей на решение актуальных проблем отраслей производства. Гранты были выделены по итогам конкурса, который проводили Российский фонд фундаментальных исследований и Красноярский краевой фонд науки и высокотехнологичных предприятий.
Проекты победителей конкурса ориентированы на реальные запросы нескольких предприятия: Центральное конструкторское бюро «Геофиофизика», сельскохозпредприятие «Дары Малиновки», научно-производственный центр магнитной гидродинамики, опытно-промышленное хозяйство «Солянское» и научно-производственная фирма «Иридий».
- Результаты научных исследований позволят применять новые алюминиевые сплавы в ракетно-космической промышленности для производства более прочных проводников, обеспечить максимальную безопасность труда шахтеров, получить новые виды растительного белка, перейти на экологически чистое агрохозяйство, а также повысить прочность свайных фундаментов зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера, - сообщили в министерстве образования Красноярского края.