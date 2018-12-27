2018-12-27T07:41:00+03:00
Общество

Красноярские ученые получили 29 миллионов рублей на фундаментальные исследования

Участники конкурса получат до 4 миллионов на свои проекты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские ученые получили 29 миллионов рублей на фундаментальные исследованияКрасноярские ученые получили 29 миллионов рублей на фундаментальные исследованияФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские ученые получили 29 миллионов рублей на решение актуальных проблем отраслей производства. Гранты были выделены по итогам конкурса, который проводили Российский фонд фундаментальных исследований и Красноярский краевой фонд науки и высокотехнологичных предприятий.

Проекты победителей конкурса ориентированы на реальные запросы нескольких предприятия: Центральное конструкторское бюро «Геофиофизика», сельскохозпредприятие «Дары Малиновки», научно-производственный центр магнитной гидродинамики, опытно-промышленное хозяйство «Солянское» и научно-производственная фирма «Иридий».

- Результаты научных исследований позволят применять новые алюминиевые сплавы в ракетно-космической промышленности для производства более прочных проводников, обеспечить максимальную безопасность труда шахтеров, получить новые виды растительного белка, перейти на экологически чистое агрохозяйство, а также повысить прочность свайных фундаментов зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера, - сообщили в министерстве образования Красноярского края.

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