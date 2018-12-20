СЕГОДНЯ 08:37 2018-12-20T08:37:14+03:00

Как выяснилось позже, мужчина спрятал машины в карьере под Красноярском. Фото: пресс-служба УФССП региона

Изменить размер текста: A A

В Красноярске должник спрятал в карьере технику, чтобы ее не нашли судебные приставы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в управлении службы судебных приставов по региону.

По данным ведомства, этот житель краевого центра задолжал по договору займа 6 000 000 рублей, но отдавать деньги, видимо, не собирался. Кредитор обратился в суд, решение суда передали приставам. Пристав-исполнитель наложил арест на имеющуюся у должника дорожную технику, машины оставили владельцу на хранение. А когда пришло время оценивать технику, ее не смогли найти.

Как выяснилось позже, мужчина спрятал машины в карьере под Красноярском.

- Имущество было обнаружено в промышленном карьере в трех десятках километров от Красноярска. Арестованная спецтехника изъята и передана взыскателю до завершения процедуры передачи на реализацию, - комментируют в пресс-службе УФССП региона.