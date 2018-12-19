2018-12-19T11:25:25+03:00
Общество

Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане

Квартиры там стоят не просто дорого, а очень дорого
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожанеСемь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожанеФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты портала недвижимости N1.RU составили рейтинг улиц Красноярска с самыми дорогими квартирами. И оказалось, что лидирует Октябрьский район. Именно там расположен район миллионеров – поселок удачный, а в нем – улица Живописная. Цена за квадратный метр жилья здесь составляет в среднем 90,4 тысячи рублей. А стоимость целой квартиры колеблется в пределах 6,2 до 23 миллионов рублей.

Вторая в рейтинге – улица Навигационная в микрорайоне «Южный берег». Здесь средняя цена – 83 тысячи рублей за квадратный метр. Кстати, если сравнивать стоимость жилья на Навигационной, она чуть ли не в два раза выше, чем в среднем по Свердловскому району.

На третьей позиции улица Марковского в Центральном районе, здесь квадратный метр в среднем стоит 74,5 тысячи рублей.

Самая популярная по количеству предложений богатая улица города и Советского района – Авиаторов. И все за счет новостроек: в этом году здесь выставили на продажу 571 квартиру по средней цене 69,8 тысяч за квадратный метр.

В Железнодорожном районе на улице Пушкина квартиры стоят 69 тысяч за метр. В Ленинском районе самой дорогой улицей стал Северный проезд – 60,9 тысяч рублей за метр. И замыкает семерку улица Маяковского в Кировском районе, здесь предлагают квартиры за «скромные» 54,5 тысячи рублей за метр.

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