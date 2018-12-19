2018-12-19T08:15:09+03:00
Общество

Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост

Причины неизвестны, мэрия не комментирует
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой постРуководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой постФото: пресс-служба администрации Красноярска
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Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост. Об этом сообщают «Городские новости». В администрации города официально ее не подтверждают и не опровергают.

Что стало причиной такого решения, можно только догадываться. Дмитрий Петров проработал в должности менее года. При нем произошла транспортная реформа, которую горожане восприняли очень болезненно: с улиц города пропал целый десяток популярных автобусных маршрутов. Потом, в течение лета было еще несколько попыток «дооптимизировать» автобусное сообщение в городе.

Впереди неизбежное повышение стоимости проезда в общественном транспорте, от которого общественность не в восторге. Перевозчики выдвигают свои требования, грозясь отменить скидку по проездным картам. И навязчивая идея чиновников (которые, к слову, на город смотрят из окна персонального автомобиля) разделить все длинные маршруты на два-три коротких. Одним словом, ждем комментариев.

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