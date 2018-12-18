В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус

18 Дек. 18:48 2018-12-18T18:48:09+03:00

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В Красноярске внедорожник влетел в автобус. Это случилось сегодня днем, 18 декабря. Маршрутка стояла на остановке у Копыловского моста в сторону центра города. Из нее как раз выходили и входили пассажиры. От удара автобус чуть подался вперед, но тормоза удержали на скользком уклоне, никто из пассажиров не пострадал, сообщают «Вести-Красноярск».

Водитель автобуса ситуацию оценил так: причина ДТП – дорожное покрытие, оно как зеркало. Затормозить на такой дороге очень сложно, чем крупнее и тяжелее автобус, тем больше у него тормозной путь. К остановке маршрутки подъезжают юзом, пугая пассажиров.

Расхваленные мэрией современный реагент «Бионор» уже не кажется красноярцам таким замечательным. То ли помогает, то ли вредит. Снег после него тает и не замерзает – это верно. Но и ходить по снежной каше пешеходам очень неудобно. А водители жалуются, что после езды на такой дороге машины постоянно грязные.