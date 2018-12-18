2018-12-18T12:38:28+03:00
Происшествия

В Красноярске владелец земли все-таки уничтожил старинные дома на Перенсона

И это несмотря на решение краевого суда
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске владелец земли все-таки сровнял с землей старинные дома на Перенсона. Фото Андрея ГришаковаВ Красноярске владелец земли все-таки сровнял с землей старинные дома на Перенсона. Фото Андрея Гришакова
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В Красноярске собственник земельного участка на улице Перенсона все-таки сровнял с землей два старинных здания. Домов урядника Ермолаева и учителя Мацвеева больше нет. Все было сделано несколько часов назад, поспешно: приехал экскаватор и ковшом разметал здания, простоявшие здесь почти полтора столетия. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Андрей Гришаков, называя случившееся одним из самых серых дней для Красноярска.

Когда все началось, жители соседних домов вызвали полицию. Но полицейским предъявили разрешение на снос от службы по охране памятников и от администрации Центрального района. Что это за документ, в администрации района пока не смогли прокомментировать.

Между тем напомним, что в ноябре краевой суд признал незаконным отказ службы по охране объектов культурного наследия признать эти два дома памятниками архитектуры.

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