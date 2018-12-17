2018-12-17T07:14:21+03:00
Общество

У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка

Алые буквы привлекают внимание автомобилистов
Ася ЖУКОВА
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У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка. Фото: паблик "Наш микрорайон "Солнечный".У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка. Фото: паблик "Наш микрорайон "Солнечный".
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На въезде в город со стороны аэропорта и Октябрьского района подсветили стелу «Красноярск». Об этом сообщили в группе «Наш микрорайон Солнечный» в соцсети.

На фото, размещенном в паблике, видно, подсветка букв ярко-красная, она тут же привлекает внимание приезжающих в Красноярск.

- Опять алые буквы, это уже стало традицей, – комментируют жители района. – У нас в этом году многие объекты подсветили именно красным – мосты, елку на площади Революции. Кому-то нравится, кому-то нет, как обычно. Стела в красном – неплохое решение.

Напомним, в нынешнем году на въездах в город продолжают благоустраивать развязки и кольца. А вместе с ними решили подсветить и стелу. Скоро иллюминация появится еще на нескольких значимых дорожных объектах – в разных районах – на Свободном, Брянской, Шахтеров…

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