В Красноярске на Дрокинской горе появится крест высотой 47 метров

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-16T14:57:34+03:00

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Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон освятил землю под строительство поклонного креста у въезда в город Красноярск — на Дрокинской горе в Емельяновском районе. Владыка Пантелеимон совершил молебен на начало всякого доброго дела и окропил святой водой место возведения памятника.

Поклонный крест станет новой достопримечательностью и символом Красноярска, украсит въезд в город и будет отлично виден как пассажирам железной дороги и въезжающим в город автомобилистам, так и тем, кто будет пролетать над Красноярском в воздухе. Благодаря специальной подсветке, монумент высотой в 47 метров будет виден круглосуточно.

Крест также станет и памятником солдатам, погибшим в одном из последних боев Гражданской войны в Енисейской Сибири. Зимой 1920 года здесь в смертельном бою сошлись красные партизаны и отступавшие на восток белогвардейцы.

Он возводится без привлечения государственных средств, на пожертвования. Каждый, кто внесет свою лепту в создание и установку креста, будет отмечен благословенной грамотой от инициаторов благого дела.

Крест будет выплавлен из легированной стали.