2018-12-16T10:18:23+03:00
Спорт

Первая «РУССКАЯ КЛАССИКА» прошла в Красноярске! И «это было жутко»!

Так вспоминает матч тренер «Локомотива»
Татьяна РЯБИНИНА
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Именно в Красноярске прошла первая "Русская классика" новейшего времени.Именно в Красноярске прошла первая "Русская классика" новейшего времени.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 16 декабря, Россия готовится побить рекорд посещаемости хоккейного матча. Он состоится на футбольном тадионе «Сенкт-Петербург» и соберет 68 тысяч зрителей! На лед выйдут сборные России и Финляндии, которые проведут встречу в рамках Еврохоккейтура, а 22 декабря зрителей ждет армейское дерби — матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

Самое время вспомнить, что первый в новейшей истории матч под открытым небом – «Русская классика», прошел 17 февраля 2012 года в Красноярске на стадионе «Центральный». Тогда был установлен новый рекорд страны по посещаемости хоккейных матчей – 16 100 человек. Играли наш «Сокол» и возрожденный ярославский «Локомотив». Все вырученные средства от матча пошли в фонд помощи семьям погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года игроков «Локо».

Заслуженный тренер России Петр Воробьев рассказал корреспондентам «Матч ТВ», как его команда играла на открытом воздухе:

— Встреча прошла на открытом воздухе на футбольном стадионе, который расположен на острове посреди Енисея. Как известно, зима в этом городе по-настоящему сибирская. Был жуткий холод, минус 23 градуса и ужасный лед. На площадке образовывались небольшие холмы. Целые глыбы выскакивали. Беспокоился, что ребята могу получить травму.

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