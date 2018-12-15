2018-12-15T11:01:57+03:00
Происшествия

Красноярский водитель, скрываясь от полиции, устроил массовое ДТП на Калинина

Прав на вождение у мужчины не оказалось
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Только чудом можно объяснить то, что в этой аварии никто не пострадал. Минувшей ночью на Калинина водитель Toyota Cresta устроил массовое ДТП, сообщают очевидцы аварии в соцсетях. Началось все с того, что экипаж ГИБДД потребовал у мужчины остановиться. Водитель в ответ на это ударил по газам.

Пытаясь уйти от погони, водитель не справился с управлением, рассказали в ГИБДД. Иномарка на полном задела столб, от этого ее развернуло и швырнуло на два автомобиля, следовавших в попутном направлении. Когда гонщика задержали, выяснилось, что прав у него нет.

- Нужно однозначно возрождать освоение северных территорий силами таких пилотов, - выразил в соцсетях мнение один из красноярцев. - Только общественно-полезный труд, только созидание на свежем воздухе могут помочь встать на путь исправления, покаяния и возрождения души из омута греха, порока, разврата, алкоголизма и нарушения правопорядка.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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