Билеты на Зимнюю универсиаду-2019 теперь можно купить в торгово-развлекательных центрах Красноярска

14 Дек. 18:57 2018-12-14T18:57:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске в торгово-развлекательных центрах "Планета", "Июнь", "КомсоМОЛЛ" и в торговом центре "Красноярье" открылись билетные кассы Зимней универсиады-2019. Теперь здесь можно приобрести билеты за наличный и безналичный расчет на соревнования по всем видам спорта, включенным в программу Студенческих игр, а также на культурные мероприятия Зимней универсиады-2019.

Стоимость билетов начинается от 100 рублей и зависит от категории соревнований (квалификация, финалы), расположения зрительских мест на трибунах и от популярности вида спорта.

Напоминаем, что приобрести билеты также можно на официальном сайте Студенческих игр и в Билетном центре Зимней универсиады-2019 (г. Красноярск, пр. Мира, 2 Б), который работает с 11.00 до 20.00 без обеда и выходных. Кстати, впервые в истории Зимних универсиад продажа билетов началась ровно за год до Студенческих игр, 2 марта 2018 года. На сегодняшний день продано уже более 60 тысяч билетов. Приобретают билеты не только жители России, но и граждане Канады, США, Германии, Кореи, КНР, Нидерландов, Норвегии. В нашей стране лидерами по количеству проданных билетов являются Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург.