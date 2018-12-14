2018-12-14T18:57:53+03:00
Спорт

Билеты на Зимнюю универсиаду-2019 теперь можно купить в торгово-развлекательных центрах Красноярска

Стоимость билетов от 100 рублей
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
На праздник спорта гостей приглашает U-лайка.На праздник спорта гостей приглашает U-лайка.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске в торгово-развлекательных центрах "Планета", "Июнь", "КомсоМОЛЛ" и в торговом центре "Красноярье" открылись билетные кассы Зимней универсиады-2019. Теперь здесь можно приобрести билеты за наличный и безналичный расчет на соревнования по всем видам спорта, включенным в программу Студенческих игр, а также на культурные мероприятия Зимней универсиады-2019.

Стоимость билетов начинается от 100 рублей и зависит от категории соревнований (квалификация, финалы), расположения зрительских мест на трибунах и от популярности вида спорта.

Напоминаем, что приобрести билеты также можно на официальном сайте Студенческих игр и в Билетном центре Зимней универсиады-2019 (г. Красноярск, пр. Мира, 2 Б), который работает с 11.00 до 20.00 без обеда и выходных. Кстати, впервые в истории Зимних универсиад продажа билетов началась ровно за год до Студенческих игр, 2 марта 2018 года. На сегодняшний день продано уже более 60 тысяч билетов. Приобретают билеты не только жители России, но и граждане Канады, США, Германии, Кореи, КНР, Нидерландов, Норвегии. В нашей стране лидерами по количеству проданных билетов являются Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург.

Еще больше материалов по теме: «Всемирная зимняя Универсиада-2019 в Красноярске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус