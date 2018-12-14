2018-12-14T14:00:06+03:00
Общество

Новогодний стол потребует от красноярцев 5229 рублей

Накрыт он будет на троих! А дальше прибавляйте в расчете на каждого гостя
Татьяна РЯБИНИНА
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Встречайте Новый год на улице - и никаких расходов и хлопот!Встречайте Новый год на улице - и никаких расходов и хлопот!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне новогодних праздников специалисты Красноярскстата традиционно считают, какие расходы нужно планировать. На этот раз они рассказали о стоимости условного набора для новогоднего стола в 2018 году на семью из трех человек.

Начнем разбирать новогоднюю корзину: 1 килограмм говядины, курицы, картофеля, свежих апельсинов и бананов, 0,5 кг сырокопченой колбасы, мясокопченостей, соленой рыбы, шоколадных конфет, сыра, свежих огурцов, помидоров, 0,2 кг икры, сливочного масла, 0,7 кг маринованных овощей, десяток яиц, хлеб, литр коньяка и бутылка отечественного шампанского, по литру сока, минералки и газировки.

Это примерно 10 килограммов продуктов (без яиц и напитков). Если приплюсовать домашние огурчики-грибочки, то будет еще больше. И, обратите внимание, никакой свинины!

Теперь о расходах: стоимость такого новогоднего стола 5229,6 рублей, это больше, чем в прошлом году на 132 рубля или на 2,6%.

Расчет стоимости новогоднего стола производился с учетом средней цены продуктов в Красноярске, Ачинске, Норильске, Канске, Минусинске и Лесосибирске.

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