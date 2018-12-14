2018-12-14T10:11:49+03:00
Общество

Новогодний стол потребует от красноярцев 5229 рублей

Накрыт он будет на троих! А дальше прибавляйте в расчете на каждого гостя
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Встречайте Новый год на улице - и никаких расходов и хлопот!Встречайте Новый год на улице - и никаких расходов и хлопот!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Накануне новогодних праздников специалисты Красноярскстата традиционно считают, какие расходы нужно планировать. На этот раз они рассказали о стоимости условного набора для новогоднего стола в 2018 году на семью из трех человек.

Начнем разбирать новогоднюю корзину: 1 килограмм говядины, курицы, картофеля, свежих апельсинов и бананов, 0,5 кг сырокопченой колбасы, мясокопченостей, соленой рыбы, шоколадных конфет, сыра, свежих огурцов, помидоров, 0,2 кг икры, сливочного масла, 0,7 кг маринованных овощей, десяток яиц, хлеб, литр коньяка и бутылка отечественного шампанского, по литру сока, минералки и газировки.

Это примерно 10 килограммов продуктов (без яиц и напитков). Если приплюсовать домашние огурчики-грибочки, то будет еще больше. И, обратите внимание, никакой свинины!

Теперь о расходах: стоимость такого новогоднего стола 5229,6 рублей, это больше, чем в прошлом году на 132 рубля или на 2,6%.

Расчет стоимости новогоднего стола производился с учетом средней цены продуктов в Красноярске, Ачинске, Норильске, Канске, Минусинске и Лесосибирске.

Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019: Праздничный стол»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярская Европа переехала через дорогу!
В Красноярске работает 79-летний воспитатель, ее первые «дети» уже пенсионеры!
В Красноярске меняется схема движения транспорта сразу в нескольких районах города
Красноярский Биг-Бен «заговорит» голосом шоумена Сергея Светлакова
Красноярцы больше всех в России платят за интернет
В этом году красноярцы купили чая на 2,5 миллиарда рублей
Из Индонезии в Россию доставлена директор турфирмы, обманувшая красноярских туристов
Мэр Красноярска показал новогодний наряд города. Что ответили горожане?
Красноярск потратит на строительство метро 228 млн рублей
Проект платных парковок в Красноярске провалился. Что будет делать городская власть?
Выходные в Красноярске будут теплыми и снежными. А дальше?
После решения о строительстве «Макдональдса» на Авиаторов красноярцы «атаковали» Инстаграм Сергея Еремина
В Красноярском крае педагоги повезли школьников на конкурс на неисправном автобусе
В Красноярском крае январские пенсии будут не в декабре, а по графику
В Красноярске экскаватор упал на лекговушку
В Красноярске «трудным» семьям помогают наставники
Мошенники представились сотрудниками пенсионного фонда и сняли с карты норильчанки 185 000 рублей
В Красноярском крае открыли еще семь ледовых переправ
В Абакане драка в кафе закончилась смертью одного из посетителей
Красноярские трансплантологи пересадили почку матери дочери и почку одной сестры-близнеца другой
Смертельное ДТП на трассе в Красноярском крае: контейнер с грузовика упал на «Ладу»
В Зеленогорске из-за машиниста экскаватора рабочий получил серьезные травмы
Транспортные карты в Красноярске могут перестать действовать с 1 января 2019 года