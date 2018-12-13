2018-12-13T12:56:51+03:00
Общество

Транспортные карты в Красноярске могут перестать действовать с 1 января 2019 года

Перевозчики написали открытое письмо мэру Красноярска
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Напомним, это за наличный расчет люди платят 22 рубля за поездку, а по картам выходит дешевле.Напомним, это за наличный расчет люди платят 22 рубля за поездку, а по картам выходит дешевле.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Транспортные карты в Красноярске могут перестать действовать с 1 января 2019 года. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, городские перевозчики написали открытое письмо главе краевого центра Сергею Еремину.

В письме представители транспортных предприятий города грозятся перестать принимать плату за проезд по транспортным картам с Нового года - текст письма опубликован в группе Общественный транспорт Красноярска в ВК.

Перевозчики ссылаются на то, что ситуация у них складывается критическая, и они работают в убыток: топливо за последнее время подорожало на 50%, увеличиваются и остальные расходы транспортных предприятий, а стоимость проезда остается на том же уровне. Уже полгода перевозчики просят поднять тариф с 22 рублей до 30. Но «краевые власти, - пишут перевозчики, - продолжают бездействовать».

Напомним, это за наличный расчет люди платят 22 рубля за поездку, а по картам выходит дешевле.

Тем временем, качество услуг нашего городского транспорта также остается по-прежнему на низком уровне – горожане продолжают регулярно жалуются в социальных сетях на грязь, плохое облуживание, мол «вы и на 22 рубля не отрабатываете».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярские трансплантологи пересадили почку матери дочери и почку одной сестры-близнеца другой
Смертельное ДТП на трассе в Красноярском крае: контейнер с грузовика упал на «Ладу»
В Зеленогорске из-за машиниста экскаватора рабочий получил серьезные травмы
В Красноярске увеличится размер ежемесячных выплат на первого ребенка
В Красноярске руководителю межрегионального управления росприроднадзора избрали меру пресечения
В Красноярском крае увеличат пособие на первого ребенка
Лежал в снегу и не мог встать: в Красноярске инспекторы ДПС спасли мужчину, который чуть не замерз
На Таймыре появится зона с особым налоговым статусом
Жительница Красноярска зарезала взрослую дочь за то, что та встречается с разными мужчинами
Красноярский проспект Мира украсят световыми инсталляциями
Более 32 000 литров опасного алкоголя изъяли полицейские в Красноярске
«Валка с утилизацией»: в Красноярске перед главным корпусом СФУ ночью вырубили сосны
В Красноярске руководителя управления по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке
Красноярцам запретят жарить шашлыки, выгуливать собак и пускать фейерверки
Совсем скоро: стало известно, когда можно будет сходить в первый «Макдональдс» в Красноярске
В Красноярском крае увеличат именные стипендии для одаренных школьников и студентов
В одном из районов Красноярского края ввели особый противопожарный режим
Видимость почти нулевая: в соцсетях появились фото густого смога, опустившегося на Красноярск ночью
Уличный книжный шкаф и велопарковка: в Красноярске благоустроили сквер у бывшего кинотеатра «Родина»
На должность уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае предложена кандидатура Ирины Мирошниковой
Гендиректором красноярского краевого фонда капремонта назначен Олег Смирнов
В Красноярске запретят левый поворот со Свободного на Годенко
В Красноярском крае полицейские нагрянули на лесосеку и проверили мигрантов