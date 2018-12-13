СЕГОДНЯ 12:56 2018-12-13T12:56:51+03:00

Напомним, это за наличный расчет люди платят 22 рубля за поездку, а по картам выходит дешевле. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Транспортные карты в Красноярске могут перестать действовать с 1 января 2019 года. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, городские перевозчики написали открытое письмо главе краевого центра Сергею Еремину.

В письме представители транспортных предприятий города грозятся перестать принимать плату за проезд по транспортным картам с Нового года - текст письма опубликован в группе Общественный транспорт Красноярска в ВК.

Перевозчики ссылаются на то, что ситуация у них складывается критическая, и они работают в убыток: топливо за последнее время подорожало на 50%, увеличиваются и остальные расходы транспортных предприятий, а стоимость проезда остается на том же уровне. Уже полгода перевозчики просят поднять тариф с 22 рублей до 30. Но «краевые власти, - пишут перевозчики, - продолжают бездействовать».

Напомним, это за наличный расчет люди платят 22 рубля за поездку, а по картам выходит дешевле.

Тем временем, качество услуг нашего городского транспорта также остается по-прежнему на низком уровне – горожане продолжают регулярно жалуются в социальных сетях на грязь, плохое облуживание, мол «вы и на 22 рубля не отрабатываете».