2018-12-11T08:21:17+03:00
Происшествия

В Красноярске задержали наркодилера с крупной партией героина

У мужчины изъяли 115 граммов смертоносного вещества [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Драгдилеру грозит до 20 лет лишения свободыДрагдилеру грозит до 20 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске задержали наркодилера с крупной партией героина. При себе у мужчины было 115 граммов фасованного очищенного химически смертоносного вещества. Как рассказали в краевой полиции, за последнее время это одна из крупнейших партий, распространение которой удалось приостановить оперативникам управления наркоконтроля.

Задержание драгдилера.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что мужчина 1973 года рождения планирует сбыть запрещенные вещества, - пояснили в пресс-службе полиции. - При проверке данная информация подтвердилась. Злоумышленник был задержан в краевом центре при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром».

Наркотики дилер хранил в свертках, при изъятии их насчитали 16 штук. И экспертиза подтвердила - это героин. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК России «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Драгдилеру грозит до 20 лет лишения свободы.

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