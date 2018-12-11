В Красноярске навсегда поменяют схему движения на улице 9 января

11 Дек. 07:45 2018-12-11T08:55:08+03:00

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Уже в этом месяце, с 07.00 утра 15 декабря, навсегда изменится схема движения транспорта на улице 9 января в Красноярске. Об этом сообщили в администрации города. Изменения коснутся участка от Мира до Маркса - здесь улица 9 января станет односторонней: проехать можно будет только в одном направлении - от Мира до Маркса.

Такое решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения, говорят в мэрии. Изменение схемы позволит замкнуть «квартальное кольцо». Эксперты считают, что это значительно улучшит транспортную ситуацию в историческом центре Красноярска. Известно, что дальнейшей реорганизации движения больше на этом участке не предвидится. Водителей отдельно информируют о том, что такая схема движения по 9 января будет работать на постоянной основе.