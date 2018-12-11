В Красноярске ищут 5-летнего мальчика: его после развода и конфликта с отцом увезла мать

11 Дек. 06:29 2018-12-11T06:31:36+03:00

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Полиция и волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» ищут 5-летнего Марка Алехина. Марк пропал из частного детского сада «Лазурный» (ул. Авиаторов, 39д) еще 27 ноября. Известно, что ребенка воспитатели отдали его матери, Алене Алехиной.

Родители Марка развелись несколько лет назад, и суд определил его место проживания - с отцом. Однако, по-видимому, мать мальчика это решение не устроило, и она решилась увезти ребенка. По данным волонтеров, Алена Алехина может передвигаться по городу на ВАЗ красного цвета. Отец, почти две недели не видевший сына, и близкие мальчика очень переживают за него.

Алена Алехина Фото: соцсетях

Поисковики уточнили, что в момент исчезновения Марк и Алена были одеты, как на фото.

Если вам известно местонахождения Алены Алехиной и Марка Алехина, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами или полицией. Контактные телефоны: 8 (391) 224-25-07 дежурная часть полиции ОП № 5; 89509966066- волонтеры.