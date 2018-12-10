2018-12-10T13:28:59+03:00
Происшествия

Экс-директор «Черемшанки» получил условный срок за хищения

Общий ущерб – 2,6 миллионов
Ася ЖУКОВА
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Экс-директор «Черемшанки» получил условный срок за хищения.Экс-директор «Черемшанки» получил условный срок за хищения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Бывший директор аэропорта «Черемшанка» получил условный срок за хищение имущества предприятия. Об этом рассказали представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Как выяснилось, экс-руководитель два года незаконно сдавал его в аренду – за определенную мзду.

- С июня 2014-го по октябрь 2016-го подсудимый неоднократно похищал имущество возглавляемого им авиапредприятия путем растраты, а также превысил свои должностные полномочия, сдав в аренду имущество предприятия без согласования с собственником, - сообщили в ведомстве.

По данным управления МВД на транспорте, мужчина даже вывозил принадлежащий предприятию щебень, использовал в своих целях служебный транспорт. В итоге общий ущерб составил 2,6 миллионов рублей.

Подсудимого признали виновным в преступлении, предусмотренном статьями «Растрата», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий».

За это Емельяновский районный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы – условно. Плюс добавил 3,5 года испытательного срока. Кроме того, решено взыскать с бывшего директора 1,5 миллиона рублей - в интересах аэропорта «Черемшанка».

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