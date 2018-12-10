Особняк купца Гадалова отреставрируют в Красноярске

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-10T10:55:17+03:00

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Одно из самых эффектных зданий в центре Красноярска – дом купца Гадалова – ждет реставрация. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Без преувеличения: особняк на проспекте Мира переживает не лучшие времена. Не так давно в здании, которое занимает аграрный университет, произошел пожар. Кроме того, было утрачено множество изящных элементов декора на фасаде.

Напомним, построенный в 1881-1905 годах трехэтажный дом считается объектом культурного наследия регионального значения, памятником архитектуры. Его возвели для купца первой гильдии Николая Гадалова. После революции большую часть здания занял Губсовнархоз. С 1935-го здесь располагался Крайком КПСС. А в наше время – университет.

Между тем, здание давно требовало ремонта. И дождалось: в городском филиале Главгосэкспертизы России проверили смету работ. И скоро они стартуют.

- Предусмотрены ремонтно-реставрационные работы по отделке фасада с восстановлением его декоративных элементов, - рассказали эксперты. - Проект реализуется за счет средств федерального бюджета.