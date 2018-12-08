Школьники из Красноярска сдали 300 килограммов батареек

СЕГОДНЯ 05:25 2018-12-08T05:25:18+03:00

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О том, что отработанные батарейки нельзя просто так выбросить в мусорную корзину, школьники из 149-й красноярской школы хорошо знают. Недавно там прошла экологическая акция по сбору отработанных батареек. Ребята, их родители и учителя совместными усилиями собрали 300 килограммов опасных отходов и сдали их на переработку.

Школа №149 вообще активно участвует в различных экологических акциях. Ребята регулярно собирают и сдают макулатуру и пластик. Например, в 2016 году собрали более 30 тонн макулатуры, а в сентябре 2018 года всего за несколько дней было собрано более 27 тонн бумаги и картона. Не проходят ребята и мимо пластиковых бутылок. В 2017 году их собрали 840 кг, а в 2018 году – уже более 3 тонн пластика.

Министерство экологии и рационального природопользования края поблагодарило школьников за бережное отношение к природе.