2018-12-07T10:31:43+03:00
Общество

Красноярцам придется аккредитовать личные автомобили к Универсиаде

Касается это тех, кто живет поблизости к спортивным объектам
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Аккредитовывайте автомобильАккредитовывайте автомобильФото: Мария ЛЕНЦ
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Первый вице-мэр Владислав Логинов сообщил сегодня о том, что красноярцам, дома которых прилегают к объектам Универсиады, придется аккредитовать личные автомобили. Иначе проблем с проездом к собственному дому во время соревнований не избежать. Чтобы получить аккредитацию, красноярцам необходимо прийти в районную администрацию и получить специальный пропуск, - он позволит бесприпятственно проезжать к дому во время Студенческих игр.

При себе необходимо иметь копии документов о прописке и регистрационные документы на авто. Списки домов, жильцы которых должны в обязательно порядке аккредитоваться, появится вскоре на сайте администрации.

- Есть дома, которые попадут в периметр безопасности. И как только люди увидят, что есть какие-то блокирующие устройства, устанавливаются КПП для пропуска, они должны приехать в районную администрацию, показать копию паспорта и спросить, как они будут проезжать, - пояснил процедуру Логинов.

Впрочем, если аккредитации в нужный момент не найдется, попасть домой, по заверениям вице-мэра, все-таки получится. Однако придется на месте стараться урегулировать вопрос.

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