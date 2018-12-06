2018-12-06T14:38:42+03:00
Общество

Где в Красноярске появится новое кладбище? В администрации называют две возможные площадки

На какой из них отведут место для захоронения, решат совсем скоро
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Где именно сделают новое кладбище, власти решат уже до конца этого года.Где именно сделают новое кладбище, власти решат уже до конца этого года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Где в Красноярске появится новое кладбище? В администрации называют две возможные площадки для размещения захоронений. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск на брифинге по актуальным вопросам рассказал заместитель главы города Владислав Логинов.

Напомним, самое большое и единственное много лет действующее кладбище на левом берегу («Бадалык») закрыли некоторое время назад. На данный момент хоронить в краевом центре разрешено только на правобережном погосте – на Шинном кладбище.

О том, что городу необходима еще одна площадка для захоронений, говорили давно. И вот, похоже, наконец-то определились с местом под кладбища. Владислав Логинов озвучил, что пока рассматривают два варианта – одна площадка находится в Емельяновском районе, вторая расположена в границах краевого центра. Где именно сделают новое кладбище, власти решат уже до конца этого года.

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