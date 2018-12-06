2018-12-06T09:56:53+03:00
Происшествия

Жителя Красноярского края подозревают в том, что он хотел заживо сжечь сестру и ее мужа

После семейной ссоры мужчина ночью облил дом родственников маслом и поджег
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На подозреваемого завели уголовное дело за покушение на убийство двоих людей.На подозреваемого завели уголовное дело за покушение на убийство двоих людей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жителя Красноярского края подозревают в том, что он хотел заживо сжечь сестру и ее мужа. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

По версии следователей, все произошло в селе Лебяжье Краснотуранского района. 47-летний мужчина присматривал за домом своей сестры, пока та была в командировке на севере. Когда женщина вернулась домой, обнаружила, что брат пьет. И тогда она высказала ему все, что думает по этому поводу. Между родственниками вспыхнула ссора. А ночью брат вернулся, облил крышу дома своей сестры маслом и поджег.

- Муж сестры проснулся и увидел, что дом охвачен огнем, вместе с женой им удалось выбраться из дома. В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса он полностью признал свою вину, следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде ареста, - говорят в краевом следственном комитета.

На подозреваемого завели уголовное дело за покушение на убийство двоих людей.

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