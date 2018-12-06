6 Дек. 08:14 2018-12-06T08:14:12+03:00

В лицее говорят, что реализация этого проекта помогает в организации дисциплины, повышает успеваемость ребят. По итогам соревнований класс, ставший лучшим, получит кубок лицея. Фото: пресс-служба главного управления образования

Для чего в нашем городе создали аналог сказочной школы?

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В Красноярске появился собственный «Хогвартс». Аналог сказочной школы из известного литературного произведения «Гарри Поттер» заработал в лицее № 6 «Перспектива». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления образования города.

В лицее создали все по прототипу любимого фильма: хогвартские факультеты – это профильные инженерно-технологический, физико-математический и социально-экономический классы. Ребята придумали свои эмблемы, которые нанесли на значки, и девизы.

- Как и в поттериане, ученики участвуют в ежегодном соревновании между «факультетами». Лицейский турнир получил название «Лучший профиль». Задача школьников – набрать наибольшее количество баллов. За достижения и промахи «факультету» начисляют или снимают очки. Баллы добавляют хорошие оценки, участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях и школьных мероприятиях. А вот поводом для снятия очков могут стать, например, прогулы и плохая дисциплина, - комментируют в главном управлении образования.

В лицее говорят, что реализация этого проекта помогает в организации дисциплины, повышает успеваемость ребят. По итогам соревнований класс, ставший лучшим, получит кубок лицея.