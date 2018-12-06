2018-12-06T06:59:36+03:00
Авто

В Красноярском крае открыли еще две ледовые переправы

Всего в регионе работает восемь дороге через реки
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В минувшие сутки в крае открыли сразу две ледовые переправы, обе – на севере региона, в Эвенкийском районе.В минувшие сутки в крае открыли сразу две ледовые переправы, обе – на севере региона, в Эвенкийском районе.Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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В Красноярском крае открыли еще две ледовые переправы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления МЧС региона.

Как говорят в ведомстве, в минувшие сутки в крае открыли сразу две ледовые переправы, обе – на севере региона, в Эвенкийском районе. Одна дорога проходит по льду реки Суринда, на автозимнике Тура – Байкит - граница Богучанского района - пос. Суринда, вторая через реку Нижняя Чунка, на автозимнике Тура – Байкит - граница Богучанского района.

Всего в Красноярском крае пока официально открыли восемь ледовых переправ, автомобилистов просят обращать внимание на установленные знаки.

- Автолюбителей просим соблюдать требования знаков при переправе через акваторию реки и по грузоподъемности во избежание провала автотранспорта под лед! Пешеходов просим соблюдать меры безопасности при нахождении на льду. Не следует выходить на лед водоемов в тех местах, где это категорически запрещено! – комментируют в ГУ МЧС края.

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