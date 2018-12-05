2018-12-05T19:48:33+03:00
Общество

Красноярские родители выбирают для своих детей пятидневку

В голосовании приняли участие 12,5 тысяч человек
Татьяна РЯБИНИНА
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Дети проводят на своей "работе" больше времени, чем взрослые. И взрослые голосуют за пятидневку в школах!Дети проводят на своей "работе" больше времени, чем взрослые. И взрослые голосуют за пятидневку в школах!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские школы уже переходят на сокращенную учебную неделю: около 30% красноярских школ ввели пятидневку для первоклассников, 35% школ - для учеников начальных классов, в остальных школах тоже есть параллели, которые учатся меньше других.

На пятидневку школы могут перейти уже в следующем учебном году. Изменения, в первую очередь, коснутся начальной школы, но не исключено, что короткую учебную неделю установят абсолютно для всех учеников с 1 по 11 классы.

Однако школы будут открыты и в выходной день, в субботу будут проходить внеклассные мероприятия, кружки и секции.

А тем временем, в управлении образования Красноярска решили узнать мнение родителей и провели опрос о целесообразности перевода школ на пятидневную учебную неделю. Свое мнение высказали всего 12,5 тысяч человек, по сравнению с количеством учеником это очень мало, около 10%. Из них 92% опрошенных высказались за введение пятидневки, 7% - категорически против, 1% респондентов воздержался от ответа.

Причины, по которым родители выступают за пятидневку: чрезмерная загруженность детей возможность провести выходные всей семьей.

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