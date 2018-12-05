2018-12-05T07:01:49+03:00
Общество

В красноярских школах пустые классы: всех «выморозило»

Самые стойкие дети живут в Верхних Черемушках
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото со страницы Евгении Сказка в социальной сети FacebookФото со страницы Евгении Сказка в социальной сети Facebook
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По данным школ Красноярска температура по городу колеблется от 34 до 39 градусов, поэтому каждая школа сама устанавливает, приходить ли детям на уроки. Но кроме температурных норм у каждого родителя есть и свои соображения. Многим проще не пустить ребенка в школу на денек, чтобы потом не пропускать неделю. Тем более, что морозы, по прогнозам синоптиков, пришли в наш город ненадолго и потеплеет уже к концу недели.

В итоге в школах – пустые и полупустые классы. Представитель управления образования Красноярска Евгения Тимашева на своей странице в социальной сети поделилась предварительной статистикой: средняя посещаемость среди учеников 1–4 классов 20%, среди учеников 5–11 классов около 45%, причем, в гимназии № 15 в Верхних Черёмушках на уроки пришли 60%!

Самые «неморозостойкие» дети - в Северном. В начальные классы пришли всего 5% детей, в 5-11 классы - 10%. Обучение в школах не прерывается, оно переведено на дистанционный режим.

А детские сады работают при любых температурах.

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