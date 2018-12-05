В Красноярске из-за елки меняют схему движения

СЕГОДНЯ 05:26 2018-12-05T05:26:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярск начинает готовиться к Новому году, а это не только установка елок и развешивание гирлянд, но и неизбежные изменения схем движения. Связно это с безопасностью пешеходов, которые будут идти к елке с детьми и санками. В этом году перемены будут особенно длительными, поскольку елки простоят до конца Универсиады-2019.

Так, с 5 декабря 2018 года по 15 марта 2019 года изменяется схема движения и остановки транспорта на ул. Юности

Ограничения связаны сначала с проведением работ по монтажу новогодней ёлки, установки ледового городка и потом – с праздничными гуляниями.

Для проезда транспорта будет полностью закрыт участок ул. Юности от дома по адресу ул. Юности, 14 до здания по адресу ул. Юности, 18а.

Также будет запрещена остановка и стоянка транспорта по чётной стороне проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» на участке от дома № 44 до дома № 46 в районе площади у фонтана «Бременские музыканты».

Для водителей установят временную дорожно-знаковую информацию.