2018-12-05T05:26:01+03:00
Общество

В Красноярске из-за елки меняют схему движения

Транспорт будет ездить по-новому до 15 марта
Татьяна РЯБИНИНА
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Новый год - новые схемы движения транспорта.Новый год - новые схемы движения транспорта.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск начинает готовиться к Новому году, а это не только установка елок и развешивание гирлянд, но и неизбежные изменения схем движения. Связно это с безопасностью пешеходов, которые будут идти к елке с детьми и санками. В этом году перемены будут особенно длительными, поскольку елки простоят до конца Универсиады-2019.

Так, с 5 декабря 2018 года по 15 марта 2019 года изменяется схема движения и остановки транспорта на ул. Юности

Ограничения связаны сначала с проведением работ по монтажу новогодней ёлки, установки ледового городка и потом – с праздничными гуляниями.

Для проезда транспорта будет полностью закрыт участок ул. Юности от дома по адресу ул. Юности, 14 до здания по адресу ул. Юности, 18а.

Также будет запрещена остановка и стоянка транспорта по чётной стороне проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» на участке от дома № 44 до дома № 46 в районе площади у фонтана «Бременские музыканты».

Для водителей установят временную дорожно-знаковую информацию.

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