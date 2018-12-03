Половина школ Красноярска ввели у себя уроки игры в шахматы

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-03T13:10:22+03:00

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Половина школ Красноярска, точнее 60 из 115, ввели у себя в новом учебном году «шахматные» уроки. В проекте участвую около 6,5 ребят из 2 – 4 классов. В течение полугодия они будут изучать искусство древней игры, познакомятся с правилами, освоят простейшие комбинации. А в качестве выпускного экзамена – участие в общегородском турнире.

Педагоги отмечают, игра в шахматы благоприятно влияет на интеллектуальные способности детей, развиваются наглядно-образное мышление, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок становится более сосредоточенным и усидчивым, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, анализировать происходящее, не унывать при неудачах.

- Программа занятий составлена красноярскими педагогами и одобрена Федерацией шахмат Красноярска. Обучением детей занимаются классные руководители, для педагогов был организован обучающий семинар. Проект не направлен на воспитание профессиональных гроссмейстеров. Его реализация направлена на формирование культуры игры среди школьников, а также внедрение шахматного образования во все школы города, - рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.