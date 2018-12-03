2018-12-03T11:48:24+03:00
Общество

Большегрузам запретят въезжать на улицы Красноярска

Ограничение начнется с 23 февраля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Большегрузам запретят въезжать на улицы КрасноярскаБольшегрузам запретят въезжать на улицы КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Большегрузам запретят въезжать на улицы Красноярска с 23 февраля и по 14 марта. На городских дорогах общего пользования мы не увидим машин с разрешенной максимальной массой более 5 тонн. Ну, разве что по ночам с 24:00 до 6:00 можно будет застать грузовик, спешащий по своим делам.

Ограничения не распространяются на:

- пассажирские автобусы, в том числе междугородние;

- машины спецслужб – пожарных, спасателей, полиции;

- машины, которые доставляют груз для ликвидации каких-нибудь последствий ЧП или стихии;

- дорожную технику, необходимую для аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- коммунальную технику;

- автомобили ритуальных служб;

- спецтехнику ЖКХ;

- технику, обслуживающую Универсиаду, доставляющую различные товары на спортивные объекты;

В мэрии пояснили, что ограничения вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в период студенческих игр.

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