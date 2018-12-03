Большегрузам запретят въезжать на улицы Красноярска
Большегрузам запретят въезжать на улицы Красноярска с 23 февраля и по 14 марта. На городских дорогах общего пользования мы не увидим машин с разрешенной максимальной массой более 5 тонн. Ну, разве что по ночам с 24:00 до 6:00 можно будет застать грузовик, спешащий по своим делам.
Ограничения не распространяются на:
- пассажирские автобусы, в том числе междугородние;
- машины спецслужб – пожарных, спасателей, полиции;
- машины, которые доставляют груз для ликвидации каких-нибудь последствий ЧП или стихии;
- дорожную технику, необходимую для аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- коммунальную технику;
- автомобили ритуальных служб;
- спецтехнику ЖКХ;
- технику, обслуживающую Универсиаду, доставляющую различные товары на спортивные объекты;
В мэрии пояснили, что ограничения вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в период студенческих игр.