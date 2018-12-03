2018-12-03T08:18:08+03:00
Общество

Из-за сильных морозов у красноярских школьников могут начаться досрочные каникулы

Если за окном будет -35, в школу можно не ходить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Из-за сильных морозов у красноярских школьников могут начаться досрочные каникулыИз-за сильных морозов у красноярских школьников могут начаться досрочные каникулыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Из-за морозов каникулы для красноярских школьников могут начаться досрочно. Синоптики обещают хоть и кратковременное, но достаточно сильное похолодание, температура воздуха опустится до -36 градусов.

Традиционно морозная погода радует исключительно одних школьников, ведь это легальный способ не прийти на уроки. В сильные морозы уроки не посещают до 50 % детей. Однако бывают и такие рекорды – всего по 2-3 ученика, рассказали в управлении образования Красноярска.

По действующим нормам в школу можно не ходить, если за окном будет -32 – для начальных классов и ниже -35 – для всех остальных школьников. Однако если ребенок все-таки пришел, его никто не отправит назад. С ребятами будут заниматься педагоги, например, закреплять пройденный материал. Новых тем и контрольных в морозы не будет.

А вот в детских садах принимать будут всех ребятишек. Только из режима дня исключат прогулки на свежем воздухе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трассу из Красноярска в аэропорт перекроют на несколько часов
В Красноярском крае спасатели рассказали, как не провалиться под лед
В Лесосибирске хитрый внук украл с карты деда 110 тысяч рублей на видеоигры
Завершился 10-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
Банк УРАЛСИБ провел в Красноярске акцию «Дни приема монет от населения»
В Красноярском музыкальном театре проходит IV фестиваль «Мир равных возможностей»
В Красноярске зять снял с карты тещи 55 тысяч рублей
В Красноярске проверят качество сыра
Результаты матча между грозненским «Ахматом» и красноярским «Енисеем» оспаривать не станут
В Красноярском крае лихой водитель уложил «Ниву» на крышу на переезде
Раскрыто дерзкое ограбление ювелирного магазина в Ачинске
«Следов не обнаружено»: пропавших в Хакасии туристов ищут восьмые сутки