Из-за сильных морозов у красноярских школьников могут начаться досрочные каникулы

СЕГОДНЯ 08:18 2018-12-03T08:18:08+03:00

Если за окном будет -35, в школу можно не ходить

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Из-за морозов каникулы для красноярских школьников могут начаться досрочно. Синоптики обещают хоть и кратковременное, но достаточно сильное похолодание, температура воздуха опустится до -36 градусов.

Традиционно морозная погода радует исключительно одних школьников, ведь это легальный способ не прийти на уроки. В сильные морозы уроки не посещают до 50 % детей. Однако бывают и такие рекорды – всего по 2-3 ученика, рассказали в управлении образования Красноярска.

По действующим нормам в школу можно не ходить, если за окном будет -32 – для начальных классов и ниже -35 – для всех остальных школьников. Однако если ребенок все-таки пришел, его никто не отправит назад. С ребятами будут заниматься педагоги, например, закреплять пройденный материал. Новых тем и контрольных в морозы не будет.

А вот в детских садах принимать будут всех ребятишек. Только из режима дня исключат прогулки на свежем воздухе.