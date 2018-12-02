Ждать было некогда: пострадавшую в ДТП с грузовиком 5-летнюю девочку и ее маму полицейский доставил в больницу
Женщину и ее 5-летнюю дочку, пострадавших в аварии с грузовиком на 14-м километре дороги «Глубокий обход Красноярска», срочно доставил в больницу инспектор ДПС. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого главка.
На трассе столкнулись МАЗ и иномарка, за рулем которой был 33-летний мужчина. В момент ДТП в салоне находились его жена и маленькая дочка. Обе получили травмы, им нужна была помощь. Ждать, пока на место подъедет «скорая», оказалось некогда. И капитан полиции Алексей Шахматов – из МО МВД России «Емельяновский» - взял ситуацию в свои руки.
- Оценив обстановку, сотрудник ДПС принял решение срочно доставить пострадавших в больницу, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Включив проблесковые маяки и спецсигналы на патрульном автомобиле, в экстренном порядке сотрудник ГИБДД отвез маму и ребенка в медучреждение, где им была оказана квалифицированная помощь.
Полицейский доставил в больницу пострадавших в аварии.! другой источник
Сейчас жизни женщины и ребенка ничего не угрожает. Спасибо полицейскому!
Капитан Алексей Шахматов помог раненым в аварии. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.