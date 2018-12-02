Ждать было некогда: пострадавшую в ДТП с грузовиком 5-летнюю девочку и ее маму полицейский доставил в больницу

СЕГОДНЯ 15:24 2018-12-02T16:41:11+03:00

Пострадавшую в ДТП с грузовиком 5-летнюю девочку и ее маму полицейский доставил в больницу. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Женщину и ее 5-летнюю дочку, пострадавших в аварии с грузовиком на 14-м километре дороги «Глубокий обход Красноярска», срочно доставил в больницу инспектор ДПС. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого главка.

На трассе столкнулись МАЗ и иномарка, за рулем которой был 33-летний мужчина. В момент ДТП в салоне находились его жена и маленькая дочка. Обе получили травмы, им нужна была помощь. Ждать, пока на место подъедет «скорая», оказалось некогда. И капитан полиции Алексей Шахматов – из МО МВД России «Емельяновский» - взял ситуацию в свои руки.

- Оценив обстановку, сотрудник ДПС принял решение срочно доставить пострадавших в больницу, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Включив проблесковые маяки и спецсигналы на патрульном автомобиле, в экстренном порядке сотрудник ГИБДД отвез маму и ребенка в медучреждение, где им была оказана квалифицированная помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/680379" frameborder="0"></iframe> Полицейский доставил в больницу пострадавших в аварии.! другой источник

Сейчас жизни женщины и ребенка ничего не угрожает. Спасибо полицейскому!