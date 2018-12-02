СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-02T10:12:04+03:00

Более 50 тысяч билетов уже продано на зимнюю Универсиаду в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Более 50 тысяч билетов уже продано на зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Об этом в минувшую субботу рассказал руководитель дирекции Универсиады Максим Уразов:

- Более 50 тысяч билетов – это хорошие показатели. Билеты пока продаются по этапам. Многие ждут финальные соревнования. Цены вполне доступны, многие могут себе их позволить. Мы принципиально не делаем бесплатных билетов, а работаем по социальным программам.

Он сообщил также, что цена билетов варьируется в среднем от 300 до 500 рублей – на обычные матчи и старты. В случае с финальном стоимость билетов может дойти до 1000 рублей.

Билеты приобретаются через интернет, главные покупатели – жители Красноярска и других сибирских городов. Но есть и болельщики из Америки, Катая, Европы, они приобрели несколько сот билетов.

И это не предел: ожидается, что большие продажи пойдут непосредственно перед открытием Игр и во время них.