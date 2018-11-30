Главный режиссер драмтеатра им. А.С. Пушкина удостоен звания «Лауреата»

СЕГОДНЯ 13:16 2018-11-30T13:16:13+03:00

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26 ноября завершился фестиваль «Уроки режиссуры», который проходил в рамках фестиваля «Биеннале театрального искусства». На церемонии закрытия были объявлены лауреаты 2018 года.

Главный режиссер театра им. А.С. Пушкина был удостоен звания «Лауреата» за спектакль «Три дня в деревне» в номинации «Урок превращения классического текста в лирическое высказывание».

Спектакль Красноярского драмтеатра «Три дня в деревне» по пьесе Патрика Марбера был представлен 11 октября в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках фестиваля «Биеннале театрального искусства».

Поздравляем нашего соотечественника Олега Рыбкина с такой высокой наградой!