2018-11-30T12:36:47+03:00
Происшествия

В Назарово мужчина через интернет заказывал запрещенные препараты для спортсменов

В них содержались сильные наркотики
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Назарово мужчина через интернет заказывал запрещенные препараты для спортсменов. Фото пресс-службы полицииВ Назарово мужчина через интернет заказывал запрещенные препараты для спортсменов. Фото пресс-службы полиции
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В Назарово полицейские расследовали и направили в суд уголовное дело, связанное с контрабандой сильнодействующих веществ. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. 25 летний местный житель нашел в интернете магазин, где можно было заказать некие лекарственные препараты, которыми обычно спортсмены пользуются для восстановления после травм.

Однако жителя Назарово интересовали отнюдь не лечебные свойства препарата. Он знал, что в его составе содержатся сильнодействующие вещества. В нашей стране их в свободном доступе не достать. А зарубежный интернет-магазин предлагал в большом количестве. Чем молодой человек и воспользовался.

Сотрудники группы по контролю задержали молодого человека с поличным при проведении оперативных мероприятий. Изъяли более 200 граммов препаратов. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ». Наказание за это – дол 7 лет лишения свободы.

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