В Красноярске управляющую компанию оштрафовали за обледенелые дворы

СЕГОДНЯ 05:10 2018-11-30T05:10:30+03:00

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В Октябрьском районе Красноярска управляющую компанию «Энергоаудит» наказали рублем за нарушение правил благоустройства. Руководителю выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Правда, на заседание административной комиссии никто из представителей компании не явился по каким-то своим соображениям. Но это не спасло УК от наказания.

- В ходе регулярных рейдов сотрудники отдела ЖКХ администрации района не раз делали замечания УК. Однако они были проигнорированы. Отмечу, что все безответственные управляющие компании ждет административное наказание, - отметил и.о. руководителя администрации Октябрьского района Дмитрий Гурьев.

Если кто-то не знает, расчистка выходов из подъездов, пешеходных зон, придомовой территории входит в прямые обязанности УК и ТСЖ, они в целом отвечают за обслуживание и содержание жилфонда. Так что если во дворах на проездах и тротуарах лежат снег и лед, жильцы должны потребовать их убрать. Если в УК или ТСЖ их не услышали – смело звоните в администрацию своего района.