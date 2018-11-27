2018-11-27T19:12:32+03:00
Происшествия

Под Красноярском электричка сбила 13-летнего подростка

Школьники перебегали дорогу перед поездом
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Машинист сигналил подросткам и применил экстренный тормоз, но избежать трагедии не удалось. Сбитый подросток умер на месте.Машинист сигналил подросткам и применил экстренный тормоз, но избежать трагедии не удалось. Сбитый подросток умер на месте.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Под Красноярском электричка сбила 13-летнего подростка. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

По данным следователей, ЧП на железной дороге случилось в районе платформы «Овсянка» красноярской железной дороги накануне, около девяти чесов вечера. Двое подростков шли по железнодорожным рельсам. И в один момент они решили перебежать через пути прямо перед приближающейся электричкой. Один из школьников успел, а второй – нет.

Машинист сигналил подросткам и применил экстренный тормоз, но избежать трагедии не удалось. Сбитый подросток умер на месте.

- Пренебрежение правилами поведения на железной дороге игнорирование опасности объектов железнодорожного транспорта может стать причиной трагедии. Необходимо помнить, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье, - говорят в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

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