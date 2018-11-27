СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-27T14:53:29+03:00

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В Красноярске из лесных массивов выпилят старые и больные деревья. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Коснется эта санитарная очистка лесных массивов в районе Гремячей гривы, Академии биатлона, спорткомплекса «Сопка», кластера «Радуга» (Елены Стасовой), фан-парка «Бобровый лог» и у входа в заповедник «Столбы». Спеуиалисты обещают, что перед вырубкой все деревья обследовали сотрудники института леса и вынесли свой вердикт: какие деревья уже непоправимо больные, и их стоит спилить, а какие, напротив, спиливать ни в коем случае нельзя.

- В каждом лесном массиве проведена официальная лесопатологическая экспертиза, по ее результатам были выявлены деревья, которые необходимо обработать. Специалисты уберут сухостой и валежник, а также проредят молодые поросли, - говорят в департаменте горхозяйства Красноярска.