2018-11-27T14:53:29+03:00
Общество

В Красноярске из лесных массивов выпилят старые и больные деревья

Перед началом работ деревья обследовали сотрудники института леса
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Специалисты уберут сухостой и валежник, а также проредят молодые порослиСпециалисты уберут сухостой и валежник, а также проредят молодые порослиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске из лесных массивов выпилят старые и больные деревья. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Коснется эта санитарная очистка лесных массивов в районе Гремячей гривы, Академии биатлона, спорткомплекса «Сопка», кластера «Радуга» (Елены Стасовой), фан-парка «Бобровый лог» и у входа в заповедник «Столбы». Спеуиалисты обещают, что перед вырубкой все деревья обследовали сотрудники института леса и вынесли свой вердикт: какие деревья уже непоправимо больные, и их стоит спилить, а какие, напротив, спиливать ни в коем случае нельзя.

- В каждом лесном массиве проведена официальная лесопатологическая экспертиза, по ее результатам были выявлены деревья, которые необходимо обработать. Специалисты уберут сухостой и валежник, а также проредят молодые поросли, - говорят в департаменте горхозяйства Красноярска.

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