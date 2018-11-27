2018-11-27T12:46:02+03:00
Общество

Красноярцев приглашают обсудить актуальную схему теплоснабжения города на следующий год

Как можно принять участие в обсуждениях?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Актуализация схемы теплоснабжения происходит каждый год – это обязательная процедура.Актуализация схемы теплоснабжения происходит каждый год – это обязательная процедура.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцев приглашают обсудить актуальную схему теплоснабжения города на следующий год. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Как говорят в департаменте, актуализация схемы теплоснабжения происходит каждый год – это обязательная процедура.

- Это доработка и корректировка документа, приведение его в соответствие с современными реалиями развития города. Схема теплоснабжения Красноярска разработана до 2033 года. Это своеобразный план, документ, который показывает направления развития Красноярска. В нем указаны перспективные планы по прокладке сетей, развитию теплоисточников, прогнозные планы по строительству либо выводу из эксплуатации котельных, тепловых пунктов и других составляющих городской теплосистемы. Этот план помогает предприятиям и организациям строить долгосрочные прогнозы собственного развития, - говорит пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова.

КОНКРЕТНО

Где можно посмотреть документ:

- на сайте городской администрации по этой ссылке в разделе «Город сегодня/городское хозяйство/энергетика».

Как принять участие в обсуждениях:

- прийти 28 ноября в 19.00 в зрительный зал ГорДК (Свободный, 48).

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