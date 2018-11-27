СЕГОДНЯ 07:37 2018-11-27T07:37:41+03:00

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Остановился в сугроб: в Назарове инспекторы в ходе погони задержали пьяного «повторника». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инспекторы в ходе погони задержали пьяного повторника .

Эти «Жигули» инспекторы ДПС заметили во время патрулирования. Поведение водителя показалось им подозрительным, и полицейские потребовали, чтобы тот остановился. Но автомобилист дал газу.

Погоня закончилась тем, что водитель не справился с управлением, и отечественное авто врезалось в сугроб. Сам автомобилист бросился бежать. Когда его задержали, стало понятно, что этот 19-летний житель Шарыповского района пьян, и раньше он уже попадался нетрезвым за рулем.

- В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили 3 административных материала, в том числе за невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Автомобиль был помещен на спецстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по татье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Задержанному грозит лишение свободы на срок до двух лет, - комментируют в пресс-службе краевой полиции.