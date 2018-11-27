2018-11-27T06:26:26+03:00
Происшествия

Молодая жительница Красноярска «выписала» гашиш из Амстердама

Теперь 19-летней девушке грозит до десяти лет колонии [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На девушку завели уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств».На девушку завели уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств».Фото: Мария ЛЕНЦ
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Молодая жительница Красноярска «выписала» гашиш из Амстердама. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе красноярской таможни – сотрудники таможни вместе с оперативниками ФСБ и полицейскими Сибирского линейного управления полиции задержали опасную посылку.

Наркотики из Амстердама.Видео: красноярская таможня

- Наркотики поступили из Нидерландов в международном почтовом конверте. Внутри находился брикет с веществом, упакованный в пленку и вложенный в открытку. После получения конверта была задержана 19-летняя жительница Красноярска, - рассказывает пресс-секретарь таможни Лариса Воевалко.

Экспертиза показала, что брикет из гашиша общим весом более трех граммов. Как говорят в полиции, это значительный размер.

На девушку завели уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Если вину молодой жительницы краевого центра признают в суде, ей грозит до десяти лет колонии (максимальное наказание по статье).

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