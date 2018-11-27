СЕГОДНЯ 05:33 2018-11-27T05:33:04+03:00

Младшеклассники проводят с помощью этой технологии опыты, а ученики старших классов моделируют свои будущие бизнес-проекты и изучают школьные предметы под другим углом. Фото: пресс-служба администрации города

С помощью этого оборудования школьники могут попробовать себя в роли предпринимателей или ученых

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В красноярских школах используют «симуляторы будущего» - с их помощью ученики могут попробовать себя в роли предпринимателей или ученых. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Это необычное оборудование есть пока только в гимназии 14, используют его на уроках экономики, химии и биологии и на уроках в младших классах.

Младшеклассники проводят с помощью этой технологии опыты, а ученики старших классов моделируют свои будущие бизнес-проекты и изучают школьные предметы под другим углом.

Попробовать это оборудование на себе смогут все желающие красноярцы.

- Смоделировать собственный стартап, проверить состояние здоровье и физиологический «ресурс» организма смогут посетители XIV Красноярского городского форума. Ребята проведут открытые уроки и мастер-классы на выставке «Календарь событий города», которая стартует 28 ноября в 09.30 утра в МВДЦ «Сибирь» (павильон № 5), - говорят в пресс-службе главного управления образования.