2018-11-26T14:33:49+03:00
Дом. Семья

В Красноярске сфотографировали охоту волков на марала

Хищнику понадобилось всего 20 минут, чтобы поймать жертву
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото из фотоловушки заповедника "Столбы".Фото из фотоловушки заповедника "Столбы".
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Фотоловушки заповедника «Столбы» довольно часто сохраняют уникальные события, которые по многим причинам сложно подсмотреть в живой природе. На этот раз впервые удалось подробно запечатлеть охоту семейной пары волков.

По глубокому снегу крупным животным передвигаться тяжело, и волки без особого труда настигают добычу.

Фотоловушкой зафиксировано, что для удачной охоты на крупную маралуху матерому волку понадобилось всего 20 минут. При этом мелкая волчица держалась в стороне и в схватку не вступала. Хотя обычно волки охотятся в команде, где у каждого есть своя роль.

Уже через 15 минут к месту гибели маралухи слетелись более 10 воронов и делили добычу с волками почти две недели. Точнее, подбирали остатки добычи, когда волки позволяли.

Научные сотрудники заповедник «Столбы» считают, что сейчас на территории живут пять волков (две семейные пары и одиночка) и рассчитывают, что хищники вытеснят многочисленные стаи бродячих собак, которые наносят значительный ущерб животному миру заповедника.

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